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«Двери ходуном ходили — так стучала». СК и прокуратура проверяют информацию о заточении в лифте 90-летней жительницы Ленобласти

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Следственный комитет и прокуратура заинтересовались лифтом, который застрял вместе с пожилой жительницей Всеволожского района Ленобласти. В управляющей компании заявление о более чем восьмичасовом плене называют домыслами.

Как сообщили в региональном СК 26 декабря, накануне пенсионерка застряла в лифте в многоквартирном доме, расположенном в Колтушском сельском поселении. По предварительным данным, она пробыла в кабине несколько часов.

Свою проверку также проводит прокуратура. «Будет дана оценка деятельности организации ответственной за эксплуатацию лифтового оборудования, управляющей компании и ответственных должностных лиц», — уточнили в надзорном ведомстве.

В паблике «Колтуши навсегда» опубликовано видео с коротким рассказом 90-летней женщины. В подписи сказано, что она около двух часов дня застряла в одном из двух лифтов дома в деревне Старая — большом, маленький продолжал работать. Из кабины её освободили после десяти часов вечера.

«Двери ходуном ходили — так стучала», — говорит она, добавляя, что с диспетчером связалась примерно в половине третьего часа дня и услышала «Ждите». Это же ей отвечали ещё несколько раз.

Тем временем пенсионерки, которая не вернулась с прогулки, хватились родные. К поискам привлекли волонтёров и полицию. По предварительными данным 47news, к правоохранителям родственники обратились около четырёх часов дня, уточнив что женщина пропала примерно два часа назад.

Директор обслуживающей дом УК «Север» упрекает родных в домыслах. Александр Ивчук подтверждает, что пенсионерку из лифта доставали, но более чем восьмичасовой плен едва ли возможен. По его словам, жалоб о сломавшемся лифте до поступившей около восьми вечера заявки не было — только вызов из кабины примерно два часа дня, во время которого диспетчер так никого и не услышала. Переговорное устройство, как показала дальнейшая проверка, было исправно.

«Странно, если она была там восемь часов и никто не услышал. Тем более стоял на первом этаже. А диспетчер опытный, не один год работает....Бабуля где-то пропадала, зашла в лифт, что-то не то нажала и лифт сломался», — рассказал директор 47news, отметив, что пока не вникал в детали.

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Комментарии (14)

Mil Muertes
" ... около двух часов дня застряла в одном из двух лифтов дома в деревне Старая — большом, маленький продолжал работать. «Двери ходуном ходили — так стучала».

Я не знаю, что там на самом деле произошло, но после прочтения заметки у меня возник вопрос: Экзорциста вызывали?
kоt-obormot
А камер то в лифте, или парадной - нету от УК?
Noisymouse
Странная история. Если про 8 часов заточения правда - там полдома свидетелей быть должно. Ладно бы, на последнем застряла, но на первом?? Люди мимо постоянно ходят. И уж точно бы никто не отказался подняться в квартиру к родственникам и сообщить, что их бабушка в лифте застряла. Телефона, как я понимаю, у бабушки вообще нет.
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