Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

Заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. С таким предложением обратился к Москве генсек альянса Йенс Столтенберг.



«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — заявили ТАСС в пресс-службе альянса.



В МИД РФ сообщили, что получили предложение НАТО и рассматривают его.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на возможное расширение НАТО на восток и отказ альянса предоставить Москве гарантии безопасности «может быть самым разным». Предлагать его будут военные эксперты.

