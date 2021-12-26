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Столтенберг предложил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января

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Заседание Совета Россия — НАТО может пройти 12 января. С таким предложением обратился к Москве генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 года. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — заявили ТАСС в пресс-службе альянса.

В МИД РФ сообщили, что получили предложение НАТО и рассматривают его.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на возможное расширение НАТО на восток и отказ альянса предоставить Москве гарантии безопасности «может быть самым разным». Предлагать его будут военные эксперты.

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Комментарии (10)

266982273
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хром.аю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
altnec
Это тема, от которой нельзя отказаться. Такая вот надуманная, заранее согласованная тема, которая преподносится нам как некое принуждение. Бульварщина, одним словом. Бульварщина - это Мы с Вами. Такими нас придумывают и делают. Паскуды.
Danik
Они как дети в песочнице!
Родители, заберите своих хулиганов!
Дома всяпте ремня!
В угол на пару часов!
Месяц без сладкого и подарков!
Как надоели эти идиоты с двух сторон и не передать!!!
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