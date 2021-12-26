«Просто забыли». Песков объяснил, почему «Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему журналистов «Новой газеты» не было на большой пресс-конференции Владимира Путина. Им просто «забыли позвонить».



««Новую газету» не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать», — сказал представитель Кремля.

