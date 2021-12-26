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«Просто забыли». Песков объяснил, почему «Новую газету» не позвали на пресс-конференцию Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему журналистов «Новой газеты» не было на большой пресс-конференции Владимира Путина. Им просто «забыли позвонить».

««Новую газету» не позвали, я бы сказал это человеческий фактор. На самом деле просто забыли. Может быть неправильно с моей стороны это так признавать, но, действительно, мы забыли им позвонить. Большинство средств массовой информации, кому мы не звонили до последней недели, они инициативно выходили на нас, тем самым напоминая о себе. Вспомнили мы про «Новую газету» за два дня до пресс-конференции, но, к сожалению, было уже поздно их аккредитовать», — сказал представитель Кремля.

«Фонтанка» писала, что несмотря на отсутствие аккредитации вопрос от главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова все же прозвучал на встрече Путина с журналистами благодаря коллегам из «Эха Москвы». Главу государства спросили об именах заказчиков убийств журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова. Подробнее — читайте здесь.

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Комментарии (9)

Lotos
Если бы хотели попасть, то напомнили бы о себе. А теперь можно поднять крик, что не пригласили.
Михаил Петров-Водкин
Чуждый для Кремля элемент, на побежавший покупать с премии приличные часы и авто.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов пожертвовал на благотворительные нужды присужденную ему Нобелевскую премию мира.
Муратов уточнил, что деньги были распределены между организациями, которые выбирали голосованием среди «соучастников» — читателей, поддерживающих «Новую газету». Общая сумма премии, по его словам, составила около 40,2 млн руб.

В итоге по 5 млн руб. было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. переданы в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Кроме этого, часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты»
shushu
а смысл есть вообще о чем-то спрашивать?
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