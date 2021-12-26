Евросоюз потребовал от России €290 млрд за импортозамещение

В ЕС утверждают, что Россия в течение нескольких лет разрабатывала меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение при продаже товаров и услуг госпредприятиям и другим организациям в стране посредством коммерческих закупок.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сказано на сайте ВТО 26 декабря.

Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с требованием взыскать с России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения.

Также Евросоюз призвал РФ «отменить меры или привести их в соответствие с правилами ВТО». Москва же уверена, что проводимая политика «соответствует ее обязательствам в ВТО».



Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейские санкции положительно сказались на российской экономике. По словам главы государства, благодаря импортозамещению Россия увеличила поставки продовольствия на мировой рынок.

