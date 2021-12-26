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Евросоюз потребовал от России €290 млрд за импортозамещение

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Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию с требованием взыскать с России 290 млрд евро из-за политики импортозамещения.

«В 2019 году стоимость опубликованных тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 трлн рублей или примерно €290 млрд, что эквивалентно примерно 20% ВВП России», — сказано на сайте ВТО 26 декабря.

В ЕС утверждают, что Россия в течение нескольких лет разрабатывала меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение при продаже товаров и услуг госпредприятиям и другим организациям в стране посредством коммерческих закупок.

Также Евросоюз призвал РФ «отменить меры или привести их в соответствие с правилами ВТО». Москва же уверена, что проводимая политика «соответствует ее обязательствам в ВТО».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что европейские санкции положительно сказались на российской экономике. По словам главы государства, благодаря импортозамещению Россия увеличила поставки продовольствия на мировой рынок.

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Комментарии (19)

AndrewBarsik
Великий стратег всех переиграет: газ по Северному потоку, похоже, будет подаваться в счет погашения этой суммы.
MidNightWoodpecker
а Россия подаст в суд на ВТО за санкции, или опять ограничится Машиной озабоченностью в Фейсбуке?
podpts178
ничего страшного, бензин сделаем ещё рублей на 20 подороже, ставочку пунктов на 5 приподымем, ещё где нить "оптимизируемся" и все переможем, оказанных гейропейцам назло)))
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