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Муляж гранаты не спас от протокола. Водителю вменили мелкое хулиганство за попытку напугать полицейских на севере Петербурга

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Административные протоколы о мелком хулиганстве и отказе от освидетельствования на опьянение составили в отношении водителя, который грозился взорвать полицейских гранатой. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Фонтанка» писала, что мужчину на автомобиле Chery Tiggo остановили накануне вечером у дома 22 по проспекту Просвещения. Сотрудники ДПС заподозрили, что 34-летний мужчина пьян, проходить проверку он отказался. Во время составления протокола он вытащил из сумки гранату и попытался выдернуть чеку. Инспектор выхватил ее и держал до приезда саперов. Пока к месту ехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, коллеги примотали гранату к руке полицейского изолентой. Оказалось, что это муляж РГД-5.

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«Пьяного водителя задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1, ст. 12.26 ч.1КоАП РФ», — рассказали в ГУ МВД.

РГД-5 – ручная граната, предназначенная для поражения противника фугасным действием взрывчатки и осколками. Она взрывается примерно через 3,2—4,2 секунды после того, как ее выпустят из рук.

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Комментарии (4)

Владислав М
Ну вот, как я предполагал, обычное разгильдяйство!
Задержали водителя с признаками опьянения, а обыскать машину и водителя на предмет оружия поленились.
Тут не героя надо давать, а выговор.
Brevnault
Фото - нативная реклама одного строительного ритейлера?

А если серьезно, инспектор - орёл! Полчаса назад проезжал мимо. Он так и стоит с гранатой. Только снежком слегка припорошило. Взрывотехники не могут доехать из-за плохой уборки снега с проезжей части.
Krigsmarin
Инспектор молодец. Надеюсь отметит руководство
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