Муляж гранаты не спас от протокола. Водителю вменили мелкое хулиганство за попытку напугать полицейских на севере Петербурга

Административные протоколы о мелком хулиганстве и отказе от освидетельствования на опьянение составили в отношении водителя, который грозился взорвать полицейских гранатой. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Фонтанка» писала, что мужчину на автомобиле Chery Tiggo остановили накануне вечером у дома 22 по проспекту Просвещения. Сотрудники ДПС заподозрили, что 34-летний мужчина пьян, проходить проверку он отказался. Во время составления протокола он вытащил из сумки гранату и попытался выдернуть чеку. Инспектор выхватил ее и держал до приезда саперов. Пока к месту ехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, коллеги примотали гранату к руке полицейского изолентой. Оказалось, что это муляж РГД-5.
«Пьяного водителя задержали и доставили в отдел полиции, в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.1 ч.1, ст. 12.26 ч.1КоАП РФ», — рассказали в ГУ МВД.
РГД-5 – ручная граната, предназначенная для поражения противника фугасным действием взрывчатки и осколками. Она взрывается примерно через 3,2—4,2 секунды после того, как ее выпустят из рук.