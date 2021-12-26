Муляж гранаты не спас от протокола. Водителю вменили мелкое хулиганство за попытку напугать полицейских на севере Петербурга

Административные протоколы о мелком хулиганстве и отказе от освидетельствования на опьянение составили в отношении водителя, который грозился взорвать полицейских гранатой. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



«Фонтанка» писала, что мужчину на автомобиле Chery Tiggo остановили накануне вечером у дома 22 по проспекту Просвещения. Сотрудники ДПС заподозрили, что 34-летний мужчина пьян, проходить проверку он отказался. Во время составления протокола он вытащил из сумки гранату и попытался выдернуть чеку. Инспектор выхватил ее и держал до приезда саперов. Пока к месту ехали взрывотехники ОМОН Росгвардии, коллеги примотали гранату к руке полицейского изолентой. Оказалось, что это муляж РГД-5.

