На Космонавтов теплоэнергетики заменили четыре метра трубы. Ночь у петербуржцев должна быть тёплой

Тепло возвращается в два дома в Московском районе Петербурга. Прохудившуюся трубу заварили.

Как рассказали в пресс-службе «Теплосети Петербурга» 25 декабря, у 2-го корпуса 18-го дома на проспекте Космонавтов заменили четыре метра трубопровода. Проведена необходимая диагностика и подключен новый участок. Система отопления переведена в штатный режим.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — уточнили в компании.