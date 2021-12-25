Дворы на Космонавтов заволокло паром. Батареи остывают в двух домах

Труба с кипятком дала течь в Московском районе Петербурга. Вернуть тепло в квартиры обещают к вечеру.
Клубы пара горожане заметили во дворе на проспекте Космонавтов 25 декабря. На опубликованных фото горячая вода разлилась на придомовой территории. Опасный участок огорожен сигнальными лентами.
Как уточнили в «Теплосети Петербурга», дефект зафиксирован на трубе у 2-го корпуса 18-го дома на проспекте Космонавтов. Специалисты начали замену повреждённого участка.
По данным «Фонтанки», авария лишила тепла два дома. Закончить ремонт в «Теплосети» обещают к 19:15.