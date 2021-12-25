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Отдел пиротехники взлетел на воздух в томской «Ленте»

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Товары из отдела пиротехники в ТЦ «Лента» на улице Пушкина в Томске взорвались до Нового года. В процессе эвакуировали 650 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 16:14. В одном из отделов произошло возгорание на незначительной площади, что горело и площадь уточняется. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16:26», — цитирует сообщение 25 декабря РИА «Томск».

Позднее стало известно, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. А очевидцы рассказали о возможном поджоге.

«Фонтанка» писала, что 21 декабря в Томске, на улице Елизаровых, загорелся другой гипермаркет «Лента». Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров, обрушилось 3,5 тысячи квадратных метров кровли. Пострадавших не было, около 200 человек были эвакуированы. Пожар также привел ко взрывам пиротехники. Поджигателя нашли быстро.

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Комментарии (6)

Мillemelle
новый челендж для тик тока?
AlBerkut
Чую нового мема зарождение...
В чужую Ленту со своими петардами не ходят😎

Или это новый челлендж такой у тиктокеров, 'бахни до кассы' называется? 🤔😂😂
Vladspb
Теперь в Ленту ходить боязно.
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