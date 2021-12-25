Отдел пиротехники взлетел на воздух в томской «Ленте»

Товары из отдела пиротехники в ТЦ «Лента» на улице Пушкина в Томске взорвались до Нового года. В процессе эвакуировали 650 человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Сообщение в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило в 16:14. В одном из отделов произошло возгорание на незначительной площади, что горело и площадь уточняется. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано в 16:26», — цитирует сообщение 25 декабря РИА «Томск».