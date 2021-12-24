Первые партии вакцины для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот

В гражданский оборот были выпущены первые партии вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом 24 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные реестра Росздравнадзора.



«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — гласит текст перечня.



Ранее министерство здравоохранения России приняло решение зарегистрировать препарат «Спутник М» от ковида для подростков 12-17 лет.

