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Первые партии вакцины для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот

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В гражданский оборот были выпущены первые партии вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом 24 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные реестра Росздравнадзора.

«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — гласит текст перечня.

Ранее министерство здравоохранения России приняло решение зарегистрировать препарат «Спутник М» от ковида для подростков 12-17 лет.

«Фонтанка» писала, что прививки от коронавируса не будут обязательными для детей. Вакцинировать их можно будет исключительно добровольно и с согласия родителей. Кроме того, никто не сможет требовать от школьников обязательные ПЦР-тесты.

В начале декабря стало известно, что вакцина от COVID-19 для подростков появится в Петербурге в январе 2022-го. Тогда же на базе медицинских учреждений стартует вакцинация.

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Комментарии (2)

Gosha_spb
Котлы варят.... Рынок сбыта нужен.
Денеб
Первые партии вакцины против подростков.....
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