Первые партии вакцины для подростков «Спутник М» выпустили в гражданский оборот

В гражданский оборот были выпущены первые партии вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом 24 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные реестра Росздравнадзора.
«Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — гласит текст перечня.
Ранее министерство здравоохранения России приняло решение зарегистрировать препарат «Спутник М» от ковида для подростков 12-17 лет.
«Фонтанка» писала, что прививки от коронавируса не будут обязательными для детей. Вакцинировать их можно будет исключительно добровольно и с согласия родителей. Кроме того, никто не сможет требовать от школьников обязательные ПЦР-тесты.
В начале декабря стало известно, что вакцина от COVID-19 для подростков появится в Петербурге в январе 2022-го. Тогда же на базе медицинских учреждений стартует вакцинация.