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«Ъ»: Путин и Лукашенко сыграют в хоккей в Петербурге

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в хоккейном матче звезд 29 декабря в Петербурге. Об этом 24 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как сообщает РИА Новости, сейчас участники игры находятся на карантине. В матче должны сыграть Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие легенды отечественного хоккея. Встреча состоится в спорткомплексе «Юбилейный».

«Фонтанка» писала, что 29 декабря Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге. За день до этого белорусский президент прилетит в город на Неве для участия в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

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Комментарии (3)

Денеб
Деду пора в настольном хоккее упражняться.....
Джеко
Хоть кто-то случайно бортанут может этих хоккеистов тепличных!?
jfg3322
Может лучше по лопате дать, чтоб бяхлову помогли...
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