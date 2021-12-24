«Ъ»: Путин и Лукашенко сыграют в хоккей в Петербурге

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в хоккейном матче звезд 29 декабря в Петербурге. Об этом 24 декабря пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



Как сообщает РИА Новости, сейчас участники игры находятся на карантине. В матче должны сыграть Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов и другие легенды отечественного хоккея. Встреча состоится в спорткомплексе «Юбилейный».



«Фонтанка» писала, что 29 декабря Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге. За день до этого белорусский президент прилетит в город на Неве для участия в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

