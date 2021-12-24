«Мне зачем такой пенсионер нужен?» Мэр Елабуги назвал врагами непривитых пожилых людей

Мэр Елабуги (Республика Татарстан) Рустем Нуриев в ходе закрытого совещания городского оперштаба по борьбе с пандемией назвал врагами пенсионеров, которые не прививаются и могут заразить его на приёме.

Мэр Елабуги назвал невакцинированных пенсионеров врагами. Рустем Нуриев на закрытом совещании местного оперштаба по борьбе с коронавирусом ополчился на пожилых людей, которые не прививаются и могут его заразить на приёме. https://t.co/2rbfw8wTfJ pic.twitter.com/ua64Ii6r3Z

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаём деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — заявил Нуриев.



Общественное движение «Ветераны России» уже пообещало заявить на мэра Елабуги в Генпрокуратуру. Его председатель Ильдар Резяпов в беседе с изданием «Подъём» 24 декабря назвал такие заявления главы города недопустимыми. «Мэру не дозволено такое говорить. Это подчёркивает его безграмотность и малодушие. Нужно, чтобы чиновники отдавали отчёт своим действиям», — подчеркнул Резяпов.

