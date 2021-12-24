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«Мне зачем такой пенсионер нужен?» Мэр Елабуги назвал врагами непривитых пожилых людей

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Мэр Елабуги (Республика Татарстан) Рустем Нуриев в ходе закрытого совещания городского оперштаба по борьбе с пандемией назвал врагами пенсионеров, которые не прививаются и могут заразить его на приёме.

«Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаём деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — заявил Нуриев.

Общественное движение «Ветераны России» уже пообещало заявить на мэра Елабуги в Генпрокуратуру. Его председатель Ильдар Резяпов в беседе с изданием «Подъём» 24 декабря назвал такие заявления главы города недопустимыми. «Мэру не дозволено такое говорить. Это подчёркивает его безграмотность и малодушие. Нужно, чтобы чиновники отдавали отчёт своим действиям», — подчеркнул Резяпов.

Глава «Ветеранов России» сообщил, что направит обращение генпрокурору, чтобы он дал оценку высказываниям Нуриева в адрес людей старшего поколения, и главе Татарстана: «Пусть прокомментирует высказывания своих руководителей на местах».

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции о том, что нужно делать с антиваксерами, рассказал президент РФ Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал отказывающихся прививаться «опасными дураками».

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Комментарии (18)

Abu-Denis
Ах, мЭрзавец...
Дядя Бо
Мэр будет признан виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ)? Пускай вместе с блогером-зассанцем зону топчет.
Владислав М
Стыд и позор!
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