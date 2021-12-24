Горбачев: США «ударило в голову высокомерие» после распада СССР

Экс-президент СССР обвинил американцев в высокомерном поведении после распада Союза.



«Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», — цитирует Михаила Горбачева 24 декабря РИА Новости.



По его словам, на Западе царили «триумфаторские настроения» после распада СССР. Он полагает, что тогда «триумфаторы» решили строить новую империю, что и повлекло расширение НАТО.



Горбачев считает, что первоначально власти РФ «вяло» реагировали на действия альянса. Он отметил, что после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена «какой-то процесс начался».

