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Горбачев: США «ударило в голову высокомерие» после распада СССР

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Экс-президент СССР обвинил американцев в высокомерном поведении после распада Союза.

«Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», — цитирует Михаила Горбачева 24 декабря РИА Новости.

По его словам, на Западе царили «триумфаторские настроения» после распада СССР. Он полагает, что тогда «триумфаторы» решили строить новую империю, что и повлекло расширение НАТО.

Горбачев считает, что первоначально власти РФ «вяло» реагировали на действия альянса. Он отметил, что после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена «какой-то процесс начался».

Читайте на «Фонтанке» интервью переводчика Горбачёва про новый диалог США и РФ.

Напомним, что ранее российский МИД опубликовал проекты договоров с Америкой и НАТО о гарантиях безопасности.

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Комментарии (16)

Свободу Лёхе!
А мне натовские пайки тогда понравились..) И молоко сухое в пятилитровых банках, не помню откуда..)
sergeant-1
США срочно необходима гласность и перестройка! И суверенитета потом берите сколько хотите, для каждого штата!
W Bons
кремлевская стена ждет
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