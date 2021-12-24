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Петербургский избирком выбрал новых секретаря и зампреда

Санкт-Петербургская избирательная комиссия выбрала новых заместителя председателя и секретаря. Как передаёт 24 декабря корреспондент «Фонтанки», ими стали Олег Зацепа и Екатерина Астафьева.

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Ранее эти должности занимали отправленные в отставку Алла Егорова и Марина Жданова. Их на протяжении года критиковала и требовала уволить глава Центризбиркома Элла Памфилова.

И против назначения Олега Зацепы, и против Екатерины Астафьевой проголосовали двое из тринадцати членов комиссии.

Перед голосованием член горизбиркома Алексей Березин предложил отложить голосование. «В Российской Федерации имеется традиция. Двух из трёх руководителей избирательной комиссии выбирают из числа предложенных Центризбиркомом. У нас до сих пор открыта вакансия на одно место, было бы правильней подождать»,— заметил он. Однако его не поддержали коллеги.

В беседе с «Фонтанкой» после заседания Березин также отметил, что голосовал против кандидатуры Олега Зацепы, так как его в числе прочих, уже на данные момент уволенных членов горизбиркома, критиковали в ЦИКе.

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Комментарии (1)

Brevnault
"Избирком выбрал"
Знаем, как они "выбирают".
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