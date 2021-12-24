Петербургский избирком выбрал новых секретаря и зампреда

Ранее эти должности занимали отправленные в отставку Алла Егорова и Марина Жданова. Их на протяжении года критиковала и требовала уволить глава Центризбиркома Элла Памфилова.



И против назначения Олега Зацепы, и против Екатерины Астафьевой проголосовали двое из тринадцати членов комиссии.



Перед голосованием член горизбиркома Алексей Березин предложил отложить голосование. «В Российской Федерации имеется традиция. Двух из трёх руководителей избирательной комиссии выбирают из числа предложенных Центризбиркомом. У нас до сих пор открыта вакансия на одно место, было бы правильней подождать»,— заметил он. Однако его не поддержали коллеги.