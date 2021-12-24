ЦСКА оштрафовали за необеспечение правил безопасности на игре с «Зенитом»

Футбольный клуб ЦСКА оштрафован за нарушение правил обеспечения безопасности в матче с «Зенитом», который закончился массовыми задержаниями болельщиков. Как уточнили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции 24 декабря, с армейцев взыскали 100 тыс. рублей.



«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 24 декабря 2021 года АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований. — РБК). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.», — говорится в сообщении.

