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ЦСКА оштрафовали за необеспечение правил безопасности на игре с «Зенитом»

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Футбольный клуб ЦСКА оштрафован за нарушение правил обеспечения безопасности в матче с «Зенитом», который закончился массовыми задержаниями болельщиков. Как уточнили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции 24 декабря, с армейцев взыскали 100 тыс. рублей.

«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 24 декабря 2021 года АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований. — РБК). Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.», — говорится в сообщении.

Матч ЦСКА — «Зенит» прошел 28 ноября в Москве и завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. В конце игры болельщики ЦСКА устроили файер-шоу. Кроме того, на 57-й минуте матча на стадионе отключились направленные на трибуны камеры.

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