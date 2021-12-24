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Юлия Киселева возглавила комитет по градостроительству и архитектуре

Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Юлии Киселевой председателем комитета по градостроительству и архитектуре. Об этом говорится в пресс-релизе Смольного от 24 декабря.

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До назначения на этот пост Юлия Киселева была временно исполняющей обязанности председателя КГА. Эту должность она заняла после ухода из ведомства Владимира Григорьева.

Главным архитектором города (эту должность также ранее занимал Григорьев) назначен 56-летний первый замглавы КГА Павел Соколов.

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