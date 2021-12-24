Юлия Киселева возглавила комитет по градостроительству и архитектуре

До назначения на этот пост Юлия Киселева была временно исполняющей обязанности председателя КГА. Эту должность она заняла после ухода из ведомства Владимира Григорьева.

Главным архитектором города (эту должность также ранее занимал Григорьев) назначен 56-летний первый замглавы КГА Павел Соколов.