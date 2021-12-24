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Оправдательный приговор по первому в России делу о высшем положении в преступной иерархии не выдержал апелляции

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Суд в Новосибирске отменил томское решение, которым Николай Кузьмичев был оправдан по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Его придется рассматривать заново.

О решении апелляционной инстанции сообщается 24 декабря на сайте суда. Кузьмичева, или Колю Томского, оправдала коллегия присяжных в августе этого года, решение обжаловала прокуратура. Оправдательный приговор отменен, дело возвращено в Томский областной суд.

Кузьмичев был первым в России человеком, задержанным по «воровской статье».

Колю Томского задержали со спецназом в мае 2019 года. «В ходе расследования установлено, что житель города Томска, находясь на территории города Томска и Томской области, имея статус вора в законе и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона», — говорилось в релизе пресс-службы УМВД России по региону.

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Комментарии (4)

VKuser1115940
обстоятельствам.
VKuser1115940
В нормальных государствах вердикт присяжных может быть пересмотрен только по вновь открывшимся обстоятельствах.
PauG
А есть ли в Томской области граждане не связанные с преступной иерархией? Половина сидела, сидит или будет сидеть, А вторая охраняет. + их родственники.
Вот и не нашлось ни одного присяжного чтобы наказать
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