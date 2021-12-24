Оправдательный приговор по первому в России делу о высшем положении в преступной иерархии не выдержал апелляции

Суд в Новосибирске отменил томское решение, которым Николай Кузьмичев был оправдан по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Его придется рассматривать заново.

О решении апелляционной инстанции сообщается 24 декабря на сайте суда. Кузьмичева, или Колю Томского, оправдала коллегия присяжных в августе этого года, решение обжаловала прокуратура. Оправдательный приговор отменен, дело возвращено в Томский областной суд.

Кузьмичев был первым в России человеком, задержанным по «воровской статье».

