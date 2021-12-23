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Первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии

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Фото: MICHAEL REYNOLDS/ EPA
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Немецкий институт инфекционных заболеваний Роберта Коха подтвердил первую смерть в стране от варианта коронавируса «омикрон». Об этом 23 декабря сообщает Reuters.

Личность погибшего не раскрывается. Известно лишь, что он попал в возрастную категорию от 60 до 79 лет.

До этого случаев летальных исходов у заболевших новым штаммом не было зафиксировано.

«Омикрон» активно распространяется в Германии. Всего выявлено уже 3198 случаев заражения.

Первые случаи «омикрона» в России были выявлены в начале декабря у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря рассказала, что из заразившихся новым штаммом россиян большинство были вакцинированы.

Фото: MICHAEL REYNOLDS/ EPA

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Комментарии (2)

tvoj_batya
Омикрон не приходи!
У нас колят Спутник Ви!
тов
В лондоне из всех "госпитализированных с ковидом", 70% были госпитализированы из за других заболеваний, а ковид у них "нашли" уже в стационаре.

Цирк. Простуда. Насморк.
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