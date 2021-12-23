Первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии

Немецкий институт инфекционных заболеваний Роберта Коха подтвердил первую смерть в стране от варианта коронавируса «омикрон». Об этом 23 декабря сообщает Reuters.



Личность погибшего не раскрывается. Известно лишь, что он попал в возрастную категорию от 60 до 79 лет.



До этого случаев летальных исходов у заболевших новым штаммом не было зафиксировано.



«Омикрон» активно распространяется в Германии. Всего выявлено уже 3198 случаев заражения.



Первые случаи «омикрона» в России были выявлены в начале декабря у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря рассказала, что из заразившихся новым штаммом россиян большинство были вакцинированы.

