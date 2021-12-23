К концу рабочего дня Петербург подошел с 8-балльными пробками

На карте «Яндекс.Пробок» город практически равномерно «пожелтел» и покрылся отметками о ДТП. В центре пробки по большей части сконцентрированы в районах площади Восстания, Исаакиевского собора, ДЛТ и Дворцового моста. Кроме того, одна из крупнейших пробок дня скопилась на Каменноостровском проспекте, Троицкой площади, Троицком мосту, набережной Лебяжьей канавки и Садовой улице. В 15:28 она тянулась 6,1 километра от улицы Академика Павлова до Гороховой улицы, и до сих пор движение на этих улицах очень плотное.

Неожиданно плотное движение на Выборгском шоссе: около 16 часов в сторону центра магистраль была загружена на 9 баллов вместо обычных четырех. Кроме того, из-за ДТП сильно затруднено движение в районе пересечения Парашютной улицы и дороги в Каменку.

Сегодня Петербург вновь оказался во власти снежного циклона, с утра в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, а дорожники готовятся к снегопаду. В первой половине дня город присыпало лишь легким снежком, пока тучи обступали кольцом, но вечером, по прогнозу, снег усилится.