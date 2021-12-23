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Песков объяснил, почему не всем дали слово на пресс-конференции Путина: У «иноагентов» не может быть никаких приоритетов

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На пресс-конференции Владимира Путина, продлившейся 23 декабря почти четыре часа, так и не дали слово ни одному представителю СМИ-иноагента. Хотя они и были приглашены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистки «Медузы» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Светланы Рейтер объяснил: «Вопрос не могли задать очень многие. Не дошла очередь. И не получили слова даже представители президентского пула. У «иноагентов» не может быть никаких приоритетов».

Напомним, пресс-конференция президента России заняла 3 часа 56 минут. «Фонтанка» следила за ней в прямой трансляции.

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