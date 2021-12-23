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Путин отвечал на вопросы журналистов почти четыре часа

Завершилась 17-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она прошла сегодня, 23 декабря, в московском Манеже.

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Из-за ковидных ограничений очно присутствовать на пресс-конференции смогли только 507 представителей СМИ. Годом ранее от живого общения с журналистами пришлось и вовсе отказаться. Тогда глава государства вышел на связь из подмосковной резиденции Ново-Огарево, где вместе с ним находились лишь представителей журналистского пула.

В этом году пресс-конференция продлилась 3 часа 56 минут, на полчаса меньше, чем в прошлом. За это время президенту задали 55 вопросов, годом ранее — 68.

«Фонтанка» следила за заявлениями президента на итоговой пресс-конференции в онлайн-трансляции.

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Комментарии (3)

O_O
Не перетрудился ли дед? Все-таки не каждый месяц так долго работать приходится...
dragvs
Спасибо, поблевали.
ДуремарСПб.
Быть тебе в аду Вова,за своё враньё воровство и погибель русских в России.
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