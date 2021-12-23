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«Что [следствие] не ведется, нам тоже известно». Муратов прокомментировал слова Путина про расследование убийств Политковской и Немцова

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов прокомментировал ответ Владимира Путина на вопрос, известны ли президенту РФ заказчики убийств журналистки Анны Политковской и оппозиционера Бориса Немцова.

«Мы понимаем, что нельзя давать забыть нераскрытые преступления, потому что они ведут к новым преступлениям, порождая безнаказанность. Мы обращались к президенту страны и в Следственный комитет, когда истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Получили официальный ответ о том, что срока давности в данном случае не будет, следствие продолжается. Правда, то, что оно не ведется, нам тоже известно», — цитирует Муратова 23 декабря «Русская служба BBC».

Также он подчеркнул, что генпрокурор РФ Игорь Краснов и ФСБ смогли установить убийц Немцова, но заказчик остается неизвестным. «Ведь мы не будем говорить, что это все придумали один сержант и водитель одного из руководителей чеченского государства», — добавил Муратов.

Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос Муратова, заданный через коллег. Президент заявил, что делал все ради раскрытия убийств Политковской и Немцова, а если за этим стоят неизвестные заказчики, то их будут искать.

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Органы следствия так и не назвали имён заказчиков. По поводу расследования убийства Бориса Немцова Владимир Путин заявил, что «в целом всё понятно» о его заказчиках, еще в декабре 2020 года.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Опять Путин выходит соврал.Так как же это так?
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
Вот хорошо сказано, Чеченское государство, государство и своя земля есть у всех, а есть ли она у нас у русских, точнее славян, или мы как цыгане живём везде но своего угла у нас нет, у нас все живут и доя всех мы должны улыбаться,а в ответ ........
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