«Что [следствие] не ведется, нам тоже известно». Муратов прокомментировал слова Путина про расследование убийств Политковской и Немцова

«Мы понимаем, что нельзя давать забыть нераскрытые преступления, потому что они ведут к новым преступлениям, порождая безнаказанность. Мы обращались к президенту страны и в Следственный комитет, когда истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Получили официальный ответ о том, что срока давности в данном случае не будет, следствие продолжается. Правда, то, что оно не ведется, нам тоже известно», — цитирует Муратова 23 декабря «Русская служба BBC».

Также он подчеркнул, что генпрокурор РФ Игорь Краснов и ФСБ смогли установить убийц Немцова, но заказчик остается неизвестным. «Ведь мы не будем говорить, что это все придумали один сержант и водитель одного из руководителей чеченского государства», — добавил Муратов.



Ранее в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос Муратова, заданный через коллег. Президент заявил, что делал все ради раскрытия убийств Политковской и Немцова, а если за этим стоят неизвестные заказчики, то их будут искать.



7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» Анны Политковской. Органы следствия так и не назвали имён заказчиков. По поводу расследования убийства Бориса Немцова Владимир Путин заявил, что «в целом всё понятно» о его заказчиках, еще в декабре 2020 года.

