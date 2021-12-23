Петербургский суд взыскал с лжеработников банка полтора миллиона рублей, так и не увидев аферистов

Изначально истец обратился в один из столичных судов с иском к ПАО «Сбербанк России». Однако определениями суда кредитную организацию заменили на конкретных ответчиков и передали дело в Петербург.



Воробьев указал, что в 2016 году с разных номеров ему звонили люди, которые представлялись работниками Сбербанка. Они вынудили истца перевести деньги на продиктованные счета. Воробьев считает, что на него оказывалось психологическое давление. За апрель 2016 года он лишился 1 524 250 рублей. Никаких денежных или иных обязательств истец перед ответчиками не имел.

