Петербургский суд взыскал с лжеработников банка полтора миллиона рублей, так и не увидев аферистов

Изначально истец обратился в один из столичных судов с иском к ПАО «Сбербанк России». Однако определениями суда кредитную организацию заменили на конкретных ответчиков и передали дело в Петербург.
Воробьев указал, что в 2016 году с разных номеров ему звонили люди, которые представлялись работниками Сбербанка. Они вынудили истца перевести деньги на продиктованные счета. Воробьев считает, что на него оказывалось психологическое давление. За апрель 2016 года он лишился 1 524 250 рублей. Никаких денежных или иных обязательств истец перед ответчиками не имел.
Лица, участвующие в деле, в суд не пришли. Суд не нашел доказательств того, что между истцом и ответчиками были какие-либо договорные отношения. Факт возврата денег тоже счел недоказанным.
Суд взыскал с Демьянова в пользу Воробьева 513 000 рублей, с Суменко — 812 250 рублей, с Микина — 199 000 рублей.
На днях слесарь из Петербурга перевел мошенникам 6 млн рублей.