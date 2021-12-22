Слесарь из Петербурга перевёл мошенникам 6 млн рублей

Полиция Кировского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местного жителя. На счета жуликов утекло в общей сложности 6 млн рублей.



Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне в отдел полиции обратился 68-летний слесарь-ремонтник, трудящийся на рыбоперерабатывающем комбинате. Он пояснил, что 15 декабря ему несколько раз звонила неизвестная женщина, представлялась сотрудницей безопасности банка. Далее была рассказана история, которую сотрудники правопорядка слышали десятки раз: со счетом что-то происходит, нужно срочно перевести деньги и так далее.

