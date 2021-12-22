FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Слесарь из Петербурга перевёл мошенникам 6 млн рублей

3
Печать

Полиция Кировского района Петербурга возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере по заявлению местного жителя. На счета жуликов утекло в общей сложности 6 млн рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне в отдел полиции обратился 68-летний слесарь-ремонтник, трудящийся на рыбоперерабатывающем комбинате. Он пояснил, что 15 декабря ему несколько раз звонила неизвестная женщина, представлялась сотрудницей безопасности банка. Далее была рассказана история, которую сотрудники правопорядка слышали десятки раз: со счетом что-то происходит, нужно срочно перевести деньги и так далее.

17 декабря петербуржец отправился в офис банка и перевел на продиктованный счет три с лишним миллиона рублей. На следующий день повторил процедуру, мошенники получили еще 2 миллиона 850 тысяч. В сумме слесарь потерял 5 миллионов 993 тысячи рублей.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

265014641
так счет же открыт на физ. лицо. значит найти будет легко.
Ankor
Я бы в слесари пошёл! Пусть меня научат!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний