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«Пожалуйте бриться». Путин объяснил, почему Европа замерзает без российского газа

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Никакой правды в обвинениях в адрес «Газпрома», который якобы поставляет слишком мало газа в Европу, нет. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это попытка поставить с ног на голову. Коллега спрашивала, что Запад не понимает относительно России. Да врут все время, наводят тень на плетень, — сказал Путин. — «Газпром» увеличил поставку в дальнее зарубежье, и в Европу в целом увеличивает поставки. Это единственная компания мировая, которая так себя ведет. Американские поставщики сняли с европейского рынка 14 миллионов тонн сжиженного газа и перебросили их на премиальные рынки Южной Америки и Китая, потому что там больше платят».

Президент отметил основные причины дефицита газа в Европе. «Недозакачка в подземки, ветряки не работали, — перечислил глава государства. — При этом официальные власти кошмарят свои нефтедобывающие компании — вот дефицит и возник. Мы же говорили Еврокомиссии: не надо разрушать долгосрочные контракты. Нам отвечали: рынок все отрегулирует. Вот, рынок и отрегулировал. Пожалуйте бриться».

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Комментарии (6)

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... а тем временем, попутавшие все берега ...
--- Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы компании "Нафтогаз Украины" в отношении "Газпрома" с требованием обязать российский холдинг продать в Евросоюз крупные партии газа с прокачкой через Украину, сообщила представитель ЕК Мария Тсони.
ЧижПыж
Истопник думает, что может диктовать условия солидным бюргерам.
Рано или поздно понты закончатся, и работягу поставят на место.
Отдельный вопрос в том, что мы продаем газ в Китай по Силе Сибири значительно дешевле, чем в Европу. А американцы переключили поставки сжиженного газа на Китай, потому что Китай платит больше. Как так?
Modest_5e4ce41f7533b
Лет семьдесят назад никакого газа туда не гнали вообще и не замерзали почему-то. А теперь наставили ветроферм, солнечных батарей и мерзнуть начали. Лукавит Европа, что своим зорким глазом заметил гарант. Местами даже врут.
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