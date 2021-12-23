«Пожалуйте бриться». Путин объяснил, почему Европа замерзает без российского газа

Никакой правды в обвинениях в адрес «Газпрома», который якобы поставляет слишком мало газа в Европу, нет. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это попытка поставить с ног на голову. Коллега спрашивала, что Запад не понимает относительно России. Да врут все время, наводят тень на плетень, — сказал Путин. — «Газпром» увеличил поставку в дальнее зарубежье, и в Европу в целом увеличивает поставки. Это единственная компания мировая, которая так себя ведет. Американские поставщики сняли с европейского рынка 14 миллионов тонн сжиженного газа и перебросили их на премиальные рынки Южной Америки и Китая, потому что там больше платят».