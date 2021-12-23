Холдинг «Газпром-медиа» купил одну из старейших частных радиостанций России — петербургскую «Балтику»

Как сообщают 23 декабря «Ведомости», «Газпром-медиа» стал единственным собственником учредителя радиостанции в конце октября. До этого она на 25% принадлежала «Национальной медиа группе» и на 75% — предпринимателю Сергею Руднову, сыну основателя «Балтийской медиагруппы» Олега Руднова, который умер в 2015 году. Тогда радиостанцию передали в управление основателю портала Life Араму Габрелянову, который также управлял входящей в НМГ газетой «Известия». С 2016 года радиостанция прекратила вещание. Последнее время на ее частоте транслировали аудиодорожку телеканала Iz.ru.

Эксперты оценили стоимость частоты в 2–4 млн долларов. Сейчас на ней уже запущена радиостанция Like FM, которая позиционируется как современная и молодежная. Композиции для эфира отбираются на основе лайков пользователей в приложении радио.



Аудитория Like FM в Москве насчитывает в среднем более 410 тыс. ежедневных слушателей. Она в 2,5 раза меньше, чем у крупнейших музыкальных радиостанций.



Радио «Балтика» начало вещание в Петербурге в 1991 году. Это была первая частная радиостанция с российским капиталом.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что петербургское радио «Эрмитаж» оказалось на грани банкротства. Долг управляющей им компании в размере 15 млн рублей погасило АО «ГАТР».

