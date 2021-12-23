Организовавшего смертельный тур на Эльбрус петербуржца отпустили под домашний арест

Нальчикский горсуд 22 декабря перевел под домашний арест Дениса Алимова — предпринимателя из Петербурга, организовавшего смертельный тур на Эльбрус. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.



Алимова отправили в СИЗО 28 сентября по делу о гибели пятерых альпинистов. Вечером 23 сентября шестнадцать туристов, два гида и двое помощников при спуске с Эльбруса попали в снежную бурю. Мужчине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

