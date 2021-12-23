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Организовавшего смертельный тур на Эльбрус петербуржца отпустили под домашний арест

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Нальчикский горсуд 22 декабря перевел под домашний арест Дениса Алимова — предпринимателя из Петербурга, организовавшего смертельный тур на Эльбрус. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии.

Алимова отправили в СИЗО 28 сентября по делу о гибели пятерых альпинистов. Вечером 23 сентября шестнадцать туристов, два гида и двое помощников при спуске с Эльбруса попали в снежную бурю. Мужчине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

Денис Алимов — основатель петербургского туристического клуба «Время приключений». Он специализировался на речных сплавах на каяках. В 2015 году Алимов открыл горное подразделение Elbrus.Guide в Пятигорске, нанял местных гидов и организовал туры на Эльбрус. Стоимость восхождения составляла около 40 тысяч рублей с человека.

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