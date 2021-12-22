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Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня в регионе

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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились. Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — написал Ермак в Facebook 22 декабря.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием Путина заявил, что американские ЧВК в Донбассе готовят провокации. Он уточнил, что в Авдеевку и Красный Лиман якобы доставлены «резервы неустановленного химического компонента». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявление опроверг.

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Комментарии (3)

тов
Риббентроп с молотовым тоже пакт о ненападении подписали.

Так что готовимся в военкомат идти призываться.
Денеб
Шойгу гонит волну......
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