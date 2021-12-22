Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня в регионе

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились. Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — написал Ермак в Facebook 22 декабря.



Накануне министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием Путина заявил, что американские ЧВК в Донбассе готовят провокации. Он уточнил, что в Авдеевку и Красный Лиман якобы доставлены «резервы неустановленного химического компонента». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявление опроверг.

