ВОЗ не рекомендует поголовно вакцинировать детей и подростков от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, поскольку они менее остальных подвержены тяжелому течению заболевания. Об этом 22 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление, опубликованное по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации SAGE.



«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах», — гласит текст документа.