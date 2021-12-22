ВОЗ не рекомендует поголовно вакцинировать детей и подростков от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса, поскольку они менее остальных подвержены тяжелому течению заболевания. Об этом 22 декабря сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление, опубликованное по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации SAGE.
«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах», — гласит текст документа.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что приказ Минздрава о вакцинации от коронавируса необходимо доработать, поскольку в таблице утвержденного календаря прививок детей внесли в графу подлежащих обязательной вакцинации, тогда как прививка остается добровольной и должна делаться при наличии письменного согласия родителей.
Ранее Министерство здравоохранения утвердило национальный календарь профилактических прививок, включив туда вакцинацию от COVID-19. В группу приоритета первого уровня включили лиц от 60 лет и старше, а также взрослых, работающих в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания и многофункциональных центрах. К ней же отнесли людей, проживающих в организациях социального обслуживания.