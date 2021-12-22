«Прививка добровольная». Володин потребовал исправить приказ об «обязательной» вакцинации детей от COVID-19

«В таблице календаря прививок внесли детей в графу подлежащих обязательной вакцинации, но при этом в самом разделе сделали ссылку на то, что необходимо это делать при условии добровольности и наличии письменного согласия родителей. То есть ситуация совершенно очевидная: требует, чтобы Минздрав вмешался и поправил свой приказ в части приложения номер два, выведя оттуда из графы граждан, подлежащих обязательной вакцинации, детей», — цитирует председателя ГД РИА Новости .

Приказ Минздрава о вакцинации от коронавируса необходимо доработать, прививка для детей остается добровольной. Об этом 22 декабря заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Он отметил, что вопрос находится на контроле у депутатов и президента.



«Прививка добровольная. Дети защищены законом. Депутаты держат вопрос на контроле. Все. Президент с нас спросит, если будет иначе, и накажет. И прав будет. И всех тех, кто эти приказы пишет. А то сейчас мы начнем каждый по-своему трактовать», — сказал Володин.



Ранее Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок, включив туда вакцинацию от COVID-19. В группу приоритета первого уровня при вакцинации от коронавируса включены лица от 60 лет и старше, а также взрослые, работающие в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания и многофункциональных центров. К ней же относятся люди, проживающие в организациях социального обслуживания.



В первую очередь, гласит текст документа, прививку также нужно сделать людям с хроническими заболеваниями: страдающим от недугов бронхолегочной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. В группу входят и граждане, проживающие в городах с численностью населения более миллиона.

