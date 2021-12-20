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Минздрав РФ включил прививку от COVID-19 в национальный календарь

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Министерство здравоохранения РФ утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям, включив туда вакцинацию от COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 декабря.

Согласно данным приказа, в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19 включены лица от 60 лет и старше, а также взрослые, работающие в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания и многофункциональных центров. К ней же относятся люди, проживающие в организациях социального обслуживания.

В первую очередь, гласит текст документа, прививку также нужно сделать людям с хроническими заболеваниями: страдающим от недугов бронхолегочной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. В группу входят и граждане, проживающие в городах с численностью населения более миллиона.

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Комментарии (35)

262224921
Сколько бумаг чинушки исписали. Борятся с вирусом бумагомарательством.
Эффект нулевой! Зараза как распространялась так и распространяется.
Этими нелепыми потугами мы сваливается в такое экономическое дно, что пожалуй нам оттуда уже и не выбраться будет .
261844081
Про дефецит рабочей силы промолчу)
Ожидаем через 2 месяца солнцеликого по этой теме жалобы
KJB
Вкл и выкл.
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