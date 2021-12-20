Минздрав РФ включил прививку от COVID-19 в национальный календарь

Министерство здравоохранения РФ утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям, включив туда вакцинацию от COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 декабря.



Согласно данным приказа, в группу приоритета первого уровня при вакцинации от COVID-19 включены лица от 60 лет и старше, а также взрослые, работающие в медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания и многофункциональных центров. К ней же относятся люди, проживающие в организациях социального обслуживания.

