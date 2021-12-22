«Аэрофлот» с 25 декабря открывает прямые рейсы из Петербурга в Хургаду

Из петербургского аэропорта Пулково с 25 декабря можно будет улететь в Хургаду (Египет) рейсами «Аэрофлота». Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Уточняется, что летать на египетский курорт будут самолеты Airbus A320. В «Аэрофлоте» напомнили, что с 20 декабря авиакомпания также выполняет рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх.



Россия сняла ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх 9 ноября. В Ассоциации туроператоров России предполагали, что турпоток на эти курорты составит порядка 30 тысяч человек в месяц.

