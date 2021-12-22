FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -6
73.79р83.15р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Аэрофлот» с 25 декабря открывает прямые рейсы из Петербурга в Хургаду

0
Печать

Из петербургского аэропорта Пулково с 25 декабря можно будет улететь в Хургаду (Египет) рейсами «Аэрофлота». Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Уточняется, что летать на египетский курорт будут самолеты Airbus A320. В «Аэрофлоте» напомнили, что с 20 декабря авиакомпания также выполняет рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх.

Россия сняла ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх 9 ноября. В Ассоциации туроператоров России предполагали, что турпоток на эти курорты составит порядка 30 тысяч человек в месяц.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний