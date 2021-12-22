При обыске в доме ректора Смоленского университета спорта нашли копию шапки Мономаха и золотые унитазы

При обыске в загородном доме ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, задержанного по подозрению в растрате 1,5 миллиона рублей, нашли копию шапки Мономаха. Там же находились биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюта, чучела животных и предметы роскоши.
Как сообщает 22 декабря РИА Новости, по версии следствия, деньги были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды.
Судя по фотографиям, предоставленным агентству УФСБ по Смоленской области, установленная в доме сантехника отделана под золото, там же оборудованы бассейн, сауна и бильярдная. Во дворе находятся беседки, ландшафтные скульптуры и карета.
Предварительно, Грец привлекал к ремонту своих подчиненных, за что выплатил им премии в общей сумме 150 тысяч рублей. На закупку сантехники в его загородном доме, предположило следствие, было потрачено 600 тысяч рублей из средств вуза, еще 800 тысяч разделили ректор и его подельник из числа сотрудников университета.
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