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При обыске в доме ректора Смоленского университета спорта нашли копию шапки Мономаха и золотые унитазы

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При обыске в загородном доме ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца, задержанного по подозрению в растрате 1,5 миллиона рублей, нашли копию шапки Мономаха. Там же находились биде и унитазы, отделанные под золото, холодное оружие, валюта, чучела животных и предметы роскоши.

Как сообщает 22 декабря РИА Новости, по версии следствия, деньги были потрачены на закупку сантехники в его дом и другие личные нужды.

Судя по фотографиям, предоставленным агентству УФСБ по Смоленской области, установленная в доме сантехника отделана под золото, там же оборудованы бассейн, сауна и бильярдная. Во дворе находятся беседки, ландшафтные скульптуры и карета.

Предварительно, Грец привлекал к ремонту своих подчиненных, за что выплатил им премии в общей сумме 150 тысяч рублей. На закупку сантехники в его загородном доме, предположило следствие, было потрачено 600 тысяч рублей из средств вуза, еще 800 тысяч разделили ректор и его подельник из числа сотрудников университета.

Ранее «Фонтанка» писала о «дворце» бывшего ростовского депутата, которого подозревают в хищении бюджетных средств, предназначенных на отдых детей из малообеспеченных семей в лагерях.

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Комментарии (11)

Zet
"Достиг я высшей власти..." (с)
Local
Сидел в шапке Мономаха,
Как на троне,на биде.
А сегодня за решеткой,под конвоем,
В горсуде.
Редиcка
Похоже, идет какая-то подковерная грызня с выкидыванием дерьма на вентилятор. В других обстоятельствах за такие мелочи не привлекают. Наша роль в этом - позавидовать ректору и подумать: "какая сволочь, у него унитаз позолоченный, а у меня нет". А я вот смотрю и думаю: мне мой унитаз больше нравится :)
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