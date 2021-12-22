Елки уходят в онлайн. Продавцы отчитываются о 30% росте продаж в интернете, а елочным базарам мешают нелегалы

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







По данным Росстата, в Петербурге 930 тысяч домохозяйств — без Кудрово, Мурино и прочих пригородов. Таким образом, только домой горожане могли бы поставить до миллиона новогодних елок. Но запах свежей хвои манит далеко не всех, и по подсчетам «Фонтанки», живые деревья украшают лишь каждую шестую-седьмую квартиру.

Это мало. Но часть петербуржцев просто отказывается от традиционного украшения дома, максимум ограничившись еловыми ветками. А кто-то предпочитает искусственные деревья. По данным экспертов Рослесхоза, это примерно половина тех, кто елку дома все же наряжает.



Елочная арифметика

Существует три основных канала, по которым новогодние деревья попадают в дома. Их можно срубить в лесу самому, можно купить на одном из более чем 80 елочных базаров Петербурга или в магазине (как правило — в строительных гипермаркетах), а также — заказать в интернете.

Официально — получив разрешение в лесничестве — горожане ежегодно срубают около 30 тысяч елок, сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию Ленобласти.

Рослесхоз в прошлом году отчитался об официальной заготовке 360 тысяч деревьев по всей стране, из которых на Петербург может приходиться 50–60 тысяч. Часть из них оказывается на елочных базарах, пропускная способность которых самими торговцами оценивается примерно в 25–30 тысяч, а часть — расходится по корпоративным заказчикам.

Из 395 тысяч ввезенных в прошлом году импортных «рождественских деревьев» (так они называются в классификаторе кодов ТН ВЭД) доля Петербурга может составлять еще около 60 тысяч — они тоже востребованы в офисах и общественных пространствах. Итого совокупный рынок новогодних живых елок в городе — около 150 тысяч штук, но далеко не все они оказываются в домах петербуржцев.



Пятая часть из них рубится горожанами бесплатно. До 40% расходится в рознице — как правило, в нижнем ценовом сегменте — на елочных базарах (при диапазоне цен там в среднем около 1000 рублей, выходит в пределах 30 млн рублей), а более дорогие — корпоративным заказчикам (при цене в 1500–3000 рублей выходит 60–70 млн рублей). Оставшийся импорт в деньгах (исходя из зафиксированной в статистике ФТС таможенной стоимости и торговой наценки) можно оценить примерно в 130 млн рублей, которые петербуржцы платят за иностранные елки. Всего на весь город выходит чуть больше 250 млн рублей.

Согласно данным Федеральной таможенной службы, лидером по импорту рождественских деревьев в России в прошлом году стала Дания. Она поставила их свыше 214 тысяч штук на 3,34 млн долл. Второе место заняла Польша, 135 тысяч деревьев, а на третьем — Эстония, которая отправила к нам 17,7 тысяч деревьев. Поставки также идут из Белоруссии (10,5 тыс.), Бельгии (9, 5 тыс.), Венгрии (3,1 тыс.), Австрии (2,6 тыс.), Норвегии (980) и Канады (850). Таможенная стоимость самых популярных в России импортных пихт и елей из Дании — 15,6 долл за дерево. Польские деревья чуть дешевле — 13 долларов. А белорусские елки приезжают в Россию в среднем по 2,9 доллара.

Сердце Пармы

Отдельной строкой проходят елки, которые продаются напрямую со складов — через интернет и с доставкой на дом или в офис. Этот канал дистрибуции существовал давно, но особенно расправил плечи в первый пандемийный Новый год. Сейчас продажи интернет-торговцев уже набрали масштаб и вполне могут состязаться в объемах с елочными базарами.

К примеру, в «Петроелках», склад которых находится на Коломяжском проспекте, рассказывают, что уже к 22 декабря продали более 2 тысяч деревьев. «Мы продаём только живые, они хранятся у нас в холодном складе. Некоторые были срезаны в конце ноября, так приходится делать, например, с пихтами, чтобы соблюсти требования законодательства, — рассказывают в компании. — Чаще всего у нас берут пихты, которые стоят куда дольше, чем традиционная русская елка, которая быстро осыпается».

Большинство петербургских елок «в интернете» — не из Ленобласти, хотя вокруг города и работает несколько крупных питомников. Как рассказывают участники рынка, в основном они приезжают в город с Урала, из Удмуртии, из Пермского края. Именно из Перми, к примеру, почти все деревья у онлайн-магазина «Везем Елки», лишь немного ассортимент разбавляется датским импортом, рассказали «Фонтанке» в компании.



Кстати, местные питомники тоже в разгар сезона торгуют не только своими деревьями, но и привозными. Ту же Пермь уверенно называют в питомнике «Фавн», несмотря на то, что у него самого 50 га засаженных саженцами угодий.

«Продажи выросли на 30% в этом году: коронавирус, все хотят праздника, быть с семьей, уже 600 на руки продали, и свыше 3000 разным компаниям и предпринимателям. Они начинают заказывать заранее, еще с конца ноября. Обычные люди приходят уже под конец декабря, — рассказывает Виталий Настенков, директор «Фавна», который в интернете предлагает весь ассортимент, а также подставки и игрушки в интернете — вместе с доставкой. — Ёлки у нас в основном из Перми. Выращены они по очень хорошей технологии и по договорённости с владельцами сельхозугодий, которые нужно очищать по закону от ёлок, когда те достигают определенного размера. В Ленобласти у нас у самих под елками 3–4 га, но там они пока мелкие, оттуда у нас почти ничего не приходит». Обычные русские елки погода позволяет хранить на улице под открытым небом, а вот импортные пихты требуют холодного склада, рассказывают в «Фавне».



Продавцы на елочных базарах говорят, что в среднем за все предновогодние дни удается продать плюс-минус 300 елок. Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от места. «Мы могли бы продавать и больше, но возле каждого из наших трех базаров есть незаконные точки, которые перебивают цену. Мы уже не раз жаловались на них в полицию, но никакого результата нет, — делится гендиректор ООО «Эко газон» Дмитрий Абрамов. Его компания официально арендует у города места под елочную торговлю в Невском районе.

В этом году, рассказывает предприниматель, пришлось повышать цены — примерно на 100–200 рублей за метр. Итого теперь выходит более чем тысяча рублей за елку. Откуда у базарах «Эко газона» елки, можно не гадать — тоже из Перми. По словам Дмитрия Абрамова, именно там сложилась самая удобная инфраструктура не только по выращиванию, но и по логистике.

Продавец другого базара, на канале Грибоедова, жалуется, что за два с половиной дня удалось продать всего 40 елок, хотя работает он с 9 до 22. Хорошо, что подстраховались: в этом году решили не брать сразу большую партию — всего 80 деревьев. И да, тоже из Перми. Как все распродадут, планируют брать на перепродажу уже в местных питомниках.



В удаленном режиме

Незамысловатый поиск по интернету выдает в Петербурге с десяток сайтов, где праздничное дерево можно приобрести в два клика с доставкой на дом. Самыми популярными предложениями являются русская ель, новогодняя сосна и пихта Нордмана. Стоимость первой варьируется от 1300 до 2100 рублей за полтора метра. Сосна того же размера обойдется от 1600 до 2500, а пихта — от 4800 до 6800.

Приобрести елочку предлагают различные продавцы и на сайтах объявлений. Здесь оказывается уже подешевле. Возможно, причина в наличии единичных предложений, где небольшую ель можно купить и за 600 рублей, только вот продается она у условного Сергея наряду со старыми вещами и техникой. В происхождении такого дерева ненароком засомневаешься, как и в том, не остался ли где-то в парке пенек после «производственного» процесса.

Предложения здесь в большинстве своем размещены со страниц частных продавцов, к примеру тех, кто продает также деревья очно на рынках и базарах. Есть и различные аккаунты с «елочными» названиями, но как правило не имеющие даже сайта. В среднем цена за полутораметровую красавицу среди объявлений варьируется в пределах 1000–1200 рублей. Если вы обладатель высоких потолков, то елка до 3,5 метров обойдется вам в районе 2500. В качестве новогоднего дерева также можно выбрать сосну, которая в среднем дороже елки на 200–400 рублей (за 1,5 метра — 1600–2000 рублей). Среди сомнительных предложений встречается и пихта, но даже здесь дешевле 3000 ее не найти.

Привезти к вам елку с рук частники готовы за 300–400 рублей сверх цены самого дерева, а некоторые даже бесплатно. Только вот в последнем случае здесь и сейчас вы ее не получите, придется подождать. Елки скопом всем покупателям продавец будет развозить в определенный день в 20-х числах, но и то — точной даты еще нет.

«Мы сейчас только принимаем заказы и приступаем к вырубке. Уже на следующей неделе приедем к вам на грузовой машине, и вы сами сможете выбрать дерево», — сообщает один из продавцов. В любом случае, к кому-то так или иначе, согласно такому плану, должен приехать уже пустой грузовик с последней елкой, а выбирать уже будет не из чего.

Доставка же у специализирующихся на деревьях компаний платная вне зависимости от суммы заказа. Начинается она от 350 рублей, если живете недалеко от склада компании, в некоторых случаях есть ограничения по территории обслуживания.

Радовать новогоднее дерево, как обещают компании, будет в тот же день, если позвоните с утра, или в любой удобный, когда вы сможете его принять. Некоторые компании предоставляют рассрочку за новогоднее настроение, последний взнос за которое можно отдать даже летом.

Срубить дерево можно и самому — бесплатно, только для этого придется отправиться прилично загород. Там на территории лесничеств с 1 декабря один человек может забрать одно дерево высотой до трех метров. Для этого нужно сначала определиться в какое из лесничеств вы направитесь. Их список и телефоны можно посмотреть здесь. Затем необходимо заполнить два экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке, взять собой паспорт и отправиться в выбранное место.

Денис Лебедев, Мария Долбиш,

«Фонтанка.ру»

