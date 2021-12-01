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В Ленобласть с 1 декабря можно приехать за бесплатной елкой. Адреса лесничеств

Одно новогоднее дерево до 3 метров можно получить по нулевой ставке в лесничествах области.

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Как сообщает издание 47news со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, елки не для продажи, а для создания новогоднего настроения можно получить с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

Но есть несколько условий. Сначала покупателю нужно территориально определиться с лесничеством, где он хочет забрать елку. Перед посещением (для ускорения процедуры) заполнить 2 экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Форма для скачивания по ссылке.

В лесничество нужно ехать с паспортом и распечатанными документами.

На одного «покупателя» полагается одна ель высотой до 3 метров. При этом вырубить ее можно только на том участке, который определен в договоре.

Перечень лесничеств вы найдете по этой ссылке.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
В снегу стояла ёлочка —
Зелененькая чёлочка,
Смолистая,
Здоровая...
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