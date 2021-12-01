В Ленобласть с 1 декабря можно приехать за бесплатной елкой. Адреса лесничеств

Как сообщает издание 47news со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, елки не для продажи, а для создания новогоднего настроения можно получить с 1 декабря 2021 года по 10 января 2022-го.

Но есть несколько условий. Сначала покупателю нужно территориально определиться с лесничеством, где он хочет забрать елку. Перед посещением (для ускорения процедуры) заполнить 2 экземпляра договора купли-продажи по нулевой ставке. Форма для скачивания по ссылке.



В лесничество нужно ехать с паспортом и распечатанными документами.

