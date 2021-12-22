Девушка избитого фигуриста Соловьева, кёрлингистка Сидорова, рассказала о его состоянии

Избитый в центре Москвы олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв по-прежнему находится в больнице, у него не прекращаются головные боли. Об этом 22 декабря в Instagram сообщила его девушка, чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова.



«Его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один, два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова. 4 ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге», — написала она.