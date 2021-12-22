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Девушка избитого фигуриста Соловьева, кёрлингистка Сидорова, рассказала о его состоянии

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Избитый в центре Москвы олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв по-прежнему находится в больнице, у него не прекращаются головные боли. Об этом 22 декабря в Instagram сообщила его девушка, чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова.

«Его состояние по-прежнему сложное, связь с ним очень ограничена, врачи запрещают общаться чаще, чем один, два раза в день. Говорит, что все время хочется спать и продолжает болеть голова. 4 ближайших дня самые опасные, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменения гематомы в головном мозге», — написала она.

Сидорова добавила, что благодарит всех, кто переживает и поддерживает ее и Дмитрия.

Ранее сообщалось о том, что двое первокурсников, избивших фигуриста, раскаиваются. Они задержаны, возбуждено уголовное дело.

На олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали в Москве в ночь на 21 декабря. Он заступился за свою девушку, чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Фигурист с травмой головы находится в нейрохирургии, ему будут делать повторную томографию. Менеджер фигуриста заявляла, что у него точно есть сотрясение мозга, многочисленные ушибы и внутренние повреждения.

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Комментарии (4)

Yelda
Клоуны. Менты отправили его в больничку, чтобы натянуть его побои на вред средней тяжести (утяжелить статью). В больничке никого с головной болью держать не будут.
Владислав М
СМИ писали, что он сам первый начал драку, спрятался за девушек, а теперь изображает несчастного пострадавшего.
ivan5_5e4d10fe646f6
Ему дадут денеr как тoму парню в метрo или несправедливoсть oчередная будет? Ситуации 1 в 1
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