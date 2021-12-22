«Стремитесь поработать в Курортном районе». Спикер ЗакСа пошутил в ответ на вопрос о новичках горизбиркома

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский на брифинге в Мариинском дворце 22 декабря в ответ на вопрос, как выходцы из Курортного района занимают все больше мест во власти, в шутку посоветовал журналистам стремиться там поработать ради карьерного роста.



Журналист констатировал: новый член Горизбиркома Борис Семенов — глава округа «Зеленогорск», выходцами из Курортного района являются как губернатор Александр Беглов, так и глава Горизбиркома Наталья Чечина, да и сам Бельский.



Спикер в ответ поинтересовался у журналиста, из какого района он, и после признания, что тот вообще из Владивостока, политик шутливо уточнил: «Надеюсь, это не зависть?»

