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«Стремитесь поработать в Курортном районе». Спикер ЗакСа пошутил в ответ на вопрос о новичках горизбиркома

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Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский на брифинге в Мариинском дворце 22 декабря в ответ на вопрос, как выходцы из Курортного района занимают все больше мест во власти, в шутку посоветовал журналистам стремиться там поработать ради карьерного роста.

Журналист констатировал: новый член Горизбиркома Борис Семенов — глава округа «Зеленогорск», выходцами из Курортного района являются как губернатор Александр Беглов, так и глава Горизбиркома Наталья Чечина, да и сам Бельский.

Спикер в ответ поинтересовался у журналиста, из какого района он, и после признания, что тот вообще из Владивостока, политик шутливо уточнил: «Надеюсь, это не зависть?»

Бельский добавил, что ему неважно, из какого района человек, его оценка отталкивается от профессиональных качеств. «Ребята, что я могу сказать? Стремитесь поработать в Курортном районе, это будет влиять на ваш карьерный рост», — пошутил председатель городского парламента.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербургское Заксобрание проголосовало за утверждение новых членов горизбиркома. Ими стали Борис Семенов, глава Зеленогорска, и Денис Козенко, глава территориальной избирательной комиссии Кировского района.

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Комментарии (1)

Abu-Denis
А если ВВП или Пескова спросить о секретах успеха, они предложат всем претендентам на дворянство стремиться в клуб Явара-Нева или в кооператив "Озеро"?
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