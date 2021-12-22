Прокуратура Нидерландов требует пожизненных сроков для Стрелкова-Гиркина и других фигурантов дела о сбитом «Боинге»

Голландская прокуратура запросила пожизненные сроки для четырех подозреваемых в крушении малайзийского Boeing в Донецкой области Украины.
«Требуем, чтобы четыре человека, участие которых в крушении рейса MH17 рассматривает суд, были приговорены к пожизненному заключению», — сообщается 22 декабря на сайте прокуратуры Нидерландов.
В список попали бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), экс-командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, бывший глава отдела ГРУ ДНР Олег Пулатов и командовавший отделом ГРУ ДНР Леонид Харченко.
Прокуратура настаивает, что трагедия якобы стала результатом спланированной операции. В ведомстве полагают, что четверо оказавшихся в списке на пожизненное не нажимали на кнопку непосредственно, однако они могли сыграть «важную роль» в трагедии.
«Только максимальное тюремное заключение приемлемо», — резюмирует ведомство.