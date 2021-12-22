FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Прокуратура Нидерландов требует пожизненных сроков для Стрелкова-Гиркина и других фигурантов дела о сбитом «Боинге»

15
Печать

Голландская прокуратура запросила пожизненные сроки для четырех подозреваемых в крушении малайзийского Boeing в Донецкой области Украины.

«Требуем, чтобы четыре человека, участие которых в крушении рейса MH17 рассматривает суд, были приговорены к пожизненному заключению», — сообщается 22 декабря на сайте прокуратуры Нидерландов.

В список попали бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), экс-командир ГРУ ДНР Сергей Дубинский, бывший глава отдела ГРУ ДНР Олег Пулатов и командовавший отделом ГРУ ДНР Леонид Харченко.

Прокуратура настаивает, что трагедия якобы стала результатом спланированной операции. В ведомстве полагают, что четверо оказавшихся в списке на пожизненное не нажимали на кнопку непосредственно, однако они могли сыграть «важную роль» в трагедии.

«Только максимальное тюремное заключение приемлемо», — резюмирует ведомство.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане 10 государств. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Следователи считают, что самолет был сбит ракетой ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде российской армии. Россия не признает этих выводов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Андрей К._5e4ce28835681
А Украина, направившая гражданский самолет в район, где велись военные действия и где точно было известно о наличии противовоздушных средств, оказалась ни при чем.
AlBerkut
Перепись салоуронилов среди комментаписак на Фъ объявлена открытой😂😂😂
266966526
Необходимо срочно передать дело на рассмотрение Российскому суду. Самому честному, беспристрастному и справедливому в мире!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний