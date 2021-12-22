Плохая зимняя уборка обошлась петербургским организациям в 25 миллионов рублей

Претензии относительно уборки возникли к ООО «УМ-7 сервис», «Атлантик», «Сёркл Кей Проперти Рус», Свод» и АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ». Но есть и хорошие новости: ГАТИ отмечает, что многие нарушители оперативно исправляются. Свои территории от снега очистили Военно-медицинская академия имени Кирова, СПбГУ (на Университетской набережной) и ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» на Васильевском острове.



Инспекторы осмотрели уже больше тысячи кровель нежилых домов, и на 5% из них отмечаются нарушения зимней уборки.

