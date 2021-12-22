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Плохая зимняя уборка обошлась петербургским организациям в 25 миллионов рублей

С начала снегопадов Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга выписала штрафы на сумму более 25 миллионов рублей — за плохую уборку снега и наледи. За сутки организациям назначили штрафы на 3 миллиона 150 тысяч рублей, сообщает 22 декабря пресс-служба ведомства.

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Претензии относительно уборки возникли к ООО «УМ-7 сервис», «Атлантик», «Сёркл Кей Проперти Рус», Свод» и АО «ЛЕНПРОМТРАНСПРОЕКТ». Но есть и хорошие новости: ГАТИ отмечает, что многие нарушители оперативно исправляются. Свои территории от снега очистили Военно-медицинская академия имени Кирова, СПбГУ (на Университетской набережной) и ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» на Васильевском острове.

Инспекторы осмотрели уже больше тысячи кровель нежилых домов, и на 5% из них отмечаются нарушения зимней уборки.

С начала сезона снегоплавильные пункты в Петербурге приняли 1,17 миллиона кубометров снега. Губернатор Александр Беглов выступил с резкой критикой качества зимней уборки в городе. Он отметил, что «разгильдяйство и безответственность в этом вопросе недопустимы».

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Комментарии (1)

ivank
думаю украли они в десятки раз больше штрафов.
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