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Мэра Краснодара Алексеенко подозревают в получении взятки ружьем

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Против мэра Краснодара Александра Алексеенко возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 22 декабря сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, Алексеенко якобы в 2018 году получил через посредника взятку в виде ружья стоимостью 1,6 млн рублей «за беспрепятственную выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии возведённого многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на наличие ряда недостатков». Отметим, Алексеенко тогда занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края.

«В настоящее время проводятся первоначальные следственные действия, в администрации проводятся обысковые мероприятия, с фигурантом работает следователь», — уточнили в СК.

Напомним, первая информация об обысках у мэра Краснодара появилась утром 22 декабря. 43-летний Алексеенко был назначен на свою должность в ноябре. Во время назначения он ярко выступил на заседании гордумы, заявив: «От нас ждут разговоров, а не конкретных дел».

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