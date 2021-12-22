Закон об уголовном наказании для лихачей принят Госдумой сразу в двух чтениях

Государственная дума РФ на заседании в среду, 22 декабря, сразу во втором и окончательном, третьем чтении приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах.



Согласно документу, который вступит в силу после подписания президентом, уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если ранее они неоднократно уже подвергались за аналогичные нарушения и лишались прав.



В качестве наказания для таких нарушителей вводится уголовный штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до 2 лет принудительных работ либо до 2 лет колонии.

