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Закон об уголовном наказании для лихачей принят Госдумой сразу в двух чтениях

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Государственная дума РФ на заседании в среду, 22 декабря, сразу во втором и окончательном, третьем чтении приняла закон об уголовном наказании для лихачей на дорогах.

Согласно документу, который вступит в силу после подписания президентом, уголовное наказание вводится для водителей, превышающих скорость и выезжающих на встречную полосу, если ранее они неоднократно уже подвергались за аналогичные нарушения и лишались прав.

В качестве наказания для таких нарушителей вводится уголовный штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до 2 лет принудительных работ либо до 2 лет колонии.

Напомним, накануне Госдума приняла поправки к законопроекту об отмене обязательного техосмотра в России. Сегодня он был одобрен в третьем, окончательном чтении.

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Комментарии (1)

hedgehog_
таки начнут сажать пешиков, лезущих на красный?
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