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Госдума приняла поправки к законопроекту об отмене обязательного техосмотра в России

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Государственная дума РФ приняла во втором, основном, чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра в стране. В проект также включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.

Согласно документу, размещенному 21 декабря на сайте Госдумы, от техосмотра освободят «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». При этом законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Помимо этого исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.

Ранее «Фонтанка» писала, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в РФ Госдума намеревается принять в окончательном чтении до конца этого года.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
очередной Позор! теперь ржавые Кредитные ведра заполонят все дороги, Приличным людям не проехать будет! тьфу!
SPbdotRU
ИМХО, зря. Всё-таки есть есть моменты которые самому за рулем не видны, или не особо заметны, а на безопасность всех участников движения влияют.
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