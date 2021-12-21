Госдума приняла поправки к законопроекту об отмене обязательного техосмотра в России

Государственная дума РФ приняла во втором, основном, чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра в стране. В проект также включены поправки об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.
Согласно документу, размещенному 21 декабря на сайте Госдумы, от техосмотра освободят «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». При этом законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
Помимо этого исключается проведение «техосмотров на обочине» — когда у водителя уже есть диагностическая карта, однако сотрудники ГИБДД все равно проводят техосмотр.
Ранее «Фонтанка» писала, что законопроект об отмене обязательного техосмотра в РФ Госдума намеревается принять в окончательном чтении до конца этого года.