Водителей не будут штрафовать за езду в личных целях без диагностической карты

Поправки внесли в законопроект об отмене техосмотра для автовладельцев в России. Согласно обновленным положениям, за вождение без диагностической карты не будут штрафовать тех, кто использует автомобиль в личных целях.



«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан»,— написал 19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

