Водителей не будут штрафовать за езду в личных целях без диагностической карты

Поправки внесли в законопроект об отмене техосмотра для автовладельцев в России. Согласно обновленным положениям, за вождение без диагностической карты не будут штрафовать тех, кто использует автомобиль в личных целях.
«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан»,— написал 19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Поправки предполагают отмену обязательного ТО для владельцев мотоциклов и автомобилей физлиц, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Обязательный техосмотр сохраняется для случаев, когда легковая машина старше четырех лет переоформляется на нового собственника (в ГИБДД нужно будет предъявить диагностическую карту, которая выдается по итогам ТО) и когда меняется конструкция самого автомобиля. Техосмотр, как и сейчас, нужно будет проходить всем автобусам, грузовикам и такси.
Законопроект, прошедший первое чтение, планируется принять до конца года.