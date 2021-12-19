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Водителей не будут штрафовать за езду в личных целях без диагностической карты

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Поправки внесли в законопроект об отмене техосмотра для автовладельцев в России. Согласно обновленным положениям, за вождение без диагностической карты не будут штрафовать тех, кто использует автомобиль в личных целях.

«Законопроект был доработан в интересах автовладельцев. Чтобы не возникало разночтений. Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны. Техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков — в области коммерческих, пассажирских перевозок это вопрос безопасности наших граждан»,— написал 19 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Поправки предполагают отмену обязательного ТО для владельцев мотоциклов и автомобилей физлиц, не участвующих в коммерческих перевозках пассажиров и грузов. Обязательный техосмотр сохраняется для случаев, когда легковая машина старше четырех лет переоформляется на нового собственника (в ГИБДД нужно будет предъявить диагностическую карту, которая выдается по итогам ТО) и когда меняется конструкция самого автомобиля. Техосмотр, как и сейчас, нужно будет проходить всем автобусам, грузовикам и такси.

Законопроект, прошедший первое чтение, планируется принять до конца года.

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Комментарии (9)

AEG
Понятно, но я не самозанятый, поэтому мне и невдомек.
AEG
Если я соседа отвез в аэропорт, а он мне за это бутылку коньяка презентовал - это коммерческая перевозка или нет?
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