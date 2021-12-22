Парку Малиновка окончательно вернули два «храмовых» гектара

Законопроект парламент поддержал единогласно, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Общая площадь парка выросла до 16,3 га.



Малиновка потеряла эту территорию в 2010 году, когда Смольный отдал часть парка под застройку храмовым комплексом. Про историю этой долгой битвы горожан за сохранность зеленого пространства «Фонтанка» подробно рассказывала.



Возвращение земли в состав парка — предвыборный законопроект губернатора Александра Беглова, но предыдущий спикер Заксобрания Вячеслав Макаров был поборником храмовой стройки, поэтому инициативу приняли только в новом созыве, когда предыдущий «хозяин» Мариинского дворца отправился заседать в Государственную думу.

