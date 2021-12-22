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Парку Малиновка окончательно вернули два «храмовых» гектара

Парк Малиновка в Красногвардейском районе Петербурга прирос на 1,9 га, которые власти города ранее, несмотря на масштабные протесты петербуржцев, отдали под строительство храма. Теперь зеленую территорию от любой застройки защищает закон, инициативу депутаты парламента на заседании 22 декабря приняли в окончательном, третьем чтении, передает корреспондент «Фонтанки».

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Законопроект парламент поддержал единогласно, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Общая площадь парка выросла до 16,3 га.

Малиновка потеряла эту территорию в 2010 году, когда Смольный отдал часть парка под застройку храмовым комплексом. Про историю этой долгой битвы горожан за сохранность зеленого пространства «Фонтанка» подробно рассказывала.

Возвращение земли в состав парка — предвыборный законопроект губернатора Александра Беглова, но предыдущий спикер Заксобрания Вячеслав Макаров был поборником храмовой стройки, поэтому инициативу приняли только в новом созыве, когда предыдущий «хозяин» Мариинского дворца отправился заседать в Государственную думу.

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Комментарии (9)

***_555
Отличная новость. Побольше бы таких.
Athair
Сам храм еще ладно, обычно они небольшие - ну метров 30*30, пускай. Но ведь эти товарищи не ограничиваются, и обносят хорошим крепким забором солидную территорию вокруг храма, строят там всякие хозяйственные построечки и т.д.

Посмотрите на юге - в Пулковском парке поставили 3 церкви рядышком, и обнесли забором чуть ли не десятую часть парка.
Артист ритуальных услуг
Разумно. Зачем храму два гектара. Весь парк нужен! :)
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