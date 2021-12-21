ВОЗ: «Омикрон»-штамм станет доминантным в Европе в течение нескольких недель

«Омикрон»-штамм коронавируса в течение нескольких недель станет доминантным во многих странах Европы. Об этом 21 декабря заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает агентство Associated Press.
«Мы можем видеть, что приближается очередной шторм. В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным в большем числе стран региона, тем самым подтолкнет и без того перегруженные системы здравоохранения ближе к пропасти», — сказал Клюге.
Представитель ВОЗ добавил, что «омикрон» обнаружили минимум в 38 из 53 стран, которые относятся к Европейскому региону организации (Россия также входит в него). Штамм уже является преобладающим в Великобритании, Дании и Португалии.
По словам Клюге, европейские правительства должны продолжать наращивать темпы вакцинации, вводить дополнительные меры для борьбы с распространением нового варианта коронавируса и подготавливать системы здравоохранения к грядущей волне заболеваемости.
«Фонтанка» писала, что в Израиле зафиксировали смерть первого пациента с диагностированным «омикрон»-штаммом. 65-летний мужчина был вакцинирован, но с момента получения последней дозы прошло более полугода. Кроме того, он страдал фоновыми заболеваниями.
В России по данным на 21 декабря выявили 41 случай заражения новым вариантом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все заболевшие находятся в стационаре, их состояние стабильно.