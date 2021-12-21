ВОЗ: «Омикрон»-штамм станет доминантным в Европе в течение нескольких недель

«Омикрон»-штамм коронавируса в течение нескольких недель станет доминантным во многих странах Европы. Об этом 21 декабря заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает агентство Associated Press.



«Мы можем видеть, что приближается очередной шторм. В течение нескольких недель «омикрон» станет доминантным в большем числе стран региона, тем самым подтолкнет и без того перегруженные системы здравоохранения ближе к пропасти», — сказал Клюге.



Представитель ВОЗ добавил, что «омикрон» обнаружили минимум в 38 из 53 стран, которые относятся к Европейскому региону организации (Россия также входит в него). Штамм уже является преобладающим в Великобритании, Дании и Португалии.

