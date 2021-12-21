Роспотребнадзор: «Омикроном» в России заболел уже 41 человек

Глава Роспотребнадзора назвала число заболевших «омикроном» в России.
«На сегодняшний день <...> в Российской Федерации выявлен уже 41 случай [«омикрона»]», — заявила 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24», Анна Попова.
По ее словам, все заболевшие находятся в стационаре. Глава надзорного ведомства заметила, что состояние всех пациентов стабильное. Большая часть из них имеет иммунитет после прививки или болезни.
В основном, новым штаммом заболели вернувшиеся из других стран россияне.
Первые случаи «омикрона» в России были выявлены в начале декабря у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря рассказала, что из заразившихся новых штаммом россиян большинство были вакцинированы.