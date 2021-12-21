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Роспотребнадзор: «Омикроном» в России заболел уже 41 человек

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Глава Роспотребнадзора назвала число заболевших «омикроном» в России.

«На сегодняшний день <...> в Российской Федерации выявлен уже 41 случай [«омикрона»]», — заявила 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24», Анна Попова.

По ее словам, все заболевшие находятся в стационаре. Глава надзорного ведомства заметила, что состояние всех пациентов стабильное. Большая часть из них имеет иммунитет после прививки или болезни.

В основном, новым штаммом заболели вернувшиеся из других стран россияне.

Первые случаи «омикрона» в России были выявлены в начале декабря у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 декабря рассказала, что из заразившихся новых штаммом россиян большинство были вакцинированы.

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Комментарии (3)

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Усталость и ломота в теле))))…. Она у всех после работы)))
Владислав М
Ну раз все заболевшие омикроном в стационаре, то можно не волноваться.
тов
"из заразившихся новых штаммом россиян большинство были вакцинированы."

- какая это прекрасная фраза, её можно читать и перечитывать.

А вам, ваксёры, еще колоться и колоться. Каждые три месяца под каждую новую придумку билла гейтса и гинцбурга.
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