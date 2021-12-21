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Коллапсу «помогли» аварии. В Петербурге за день несколько «перевёртышей»

ДТП добавляют проблем коллапсирующим улицам Петербурга.

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ДТП добавляют проблем коллапсирующим улицам Петербурга. «Девятка» продержалась 1,5 часа и в 18:57 сменилась на «восьмёрку». Обычно в это время суток в городе бывает 7–8 баллов, хотя в декабре «девятка» по вечерам перестала быть редкостью.

На «Яндекс.Карте» пользователи отметили много аварий. Например, ДТП на Миллионной улицей перед Суворовской площадью спровоцировало локальный коллапс. Стоит даже Большая Конюшенная улица, рассказывает читательница «Фонтанки» Мария.

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Среди сегодняшних аварий много «перевёртышей». На Ропшинском шоссе, как уже сообщалось, карета скорой помощи уронила «ГАЗель».

На Муринской дороге легковая машина задела грузовик, выезжавший на главную с Пейзажной улицы, и опрокинулась в кювет, сообщают очевидцы в «ДТП и ЧП».

На Маршала Жукова, 5, около 13:20 «Рено» опрокинулась на крышу в сугроб. «Когда подошёл, у аварийной машины были пожарные, которые её осматривали, передняя водительская дверь была открыта, подушки не сработали. Женщина-водитель вроде не пострадала», — рассказывает читатель «Фонтанки» Дмитрий.

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На Московском шоссе, где столкнулись грузовики, до сих пор пробка, но одна из полос уже свободна, и транспорт медленно едет, рассказывают в «ДТП и ЧП».

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Комментарии (1)

TU104
Был сегодня в травме в 11.00 - 10 чел. в очереди. Очистили город до льда, а песком нигде не посыпали. На дорогах - чистый лед.
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