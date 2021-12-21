Коллапсу «помогли» аварии. В Петербурге за день несколько «перевёртышей»

ДТП добавляют проблем коллапсирующим улицам Петербурга. «Девятка» продержалась 1,5 часа и в 18:57 сменилась на «восьмёрку». Обычно в это время суток в городе бывает 7–8 баллов, хотя в декабре «девятка» по вечерам перестала быть редкостью.



На «Яндекс.Карте» пользователи отметили много аварий. Например, ДТП на Миллионной улицей перед Суворовской площадью спровоцировало локальный коллапс. Стоит даже Большая Конюшенная улица, рассказывает читательница «Фонтанки» Мария.

