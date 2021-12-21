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Скорая уронила «ГАЗель» на Ропшинском шоссе. Очевидцы говорят о пострадавшем

Машина скорой помощи попала в ДТП в Петродворцовом районе Петербурга днем 21 декабря. Оппонента пришлось ставить на колеса пожарным.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Ропшинском шоссе автомобиль скорой помощи врезался в грузовую «ГАЗель». От удара та опрокинулась на бок поперек дороги. По фото с места ДТП можно предположить, что фургон выезжал со второстепенного проезда у дома 4 и получил удар в бок от ехавшей по главной дороге скорой.

В группе «ЖИЗНЬ ПЕТЕРГОФА» сообщают, что в результате ДТП пострадал медицинский работник. «Медработник получил травму, обошлось без жертв. Из грузовика вытекает топливо», — пишут очевидцы. Информация о пострадавшем уточняется.

Прибывшие на место пожарные лебедкой поставили «ГАЗель» на колеса.

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