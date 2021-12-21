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Опустошить «Пять стаканов» без изжоги. В Смольном прокомментировали судьбу старого терминала Пулково

Власти Петербурга считают маловероятным сохранение старого терминала аэропорта Пулково, известного как «Пять стаканов». Об этом заявил 21 декабря вице-губернатор Максим Соколов.

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«С функциональной точки зрения сделать это (сохранить «Пять стаканов». — Прим. ред.) будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — сказал он.

При этом чиновник отметил, что при реконструкции Пулково стоит задача сохранить нынешний стиль, однако говорить конкретно о внешнем облике пока рано.

Ранее сообщалось, что стоимость второй очереди Пулково может достигнуть 50 млрд рублей. Ранее оператор сообщал, что рассматривает несколько вариантов, в зависимости от прогноза роста пассажиропотока. Одним из них может быть снос существующего терминала 1973 года постройки и строительство на его месте нового здания.

Другие варианты — расширение центрального терминала за счёт пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон, а также увеличение выходов на посадку за счёт телетрапов. Также рассматривалось расширение центрального терминала и строительство в южной части терминала для лоукостеров и использование в качестве терминала для лоукостеров здания Пулково-2. Но последний вариант, по словам источников «Фонтанки», наименее вероятный.

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Комментарии (11)

aprahka
Мы живем в исчезающем городе.Где все "знаковые"символы разрушают.СКК снесли(убили).Присмотритесь,уже третий год в метро меняют исторические(уникал ные)светильники на эскалаторах.На однотипные светодиодные.Теперь принялись за Пулково.Потом примутся за нас.Ленинградцев-петербуржцев.Я понимаю,что "деньги (бабло)решают все.Но как нам потом жить.Если из под нас выдерают землю.Из нас выдерают память.А без памяти нет Человека.Без памяти нет города.Без памяти нет государства...
VKuser4636990
По заголовку:
-Зовите Валю.
FontankaReader
Снесут и ладно, дорогу новому!

Мне больше жалко выносные "сателлиты", которые убрали - это действительно была интересная фишка аэропорта.
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