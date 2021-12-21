Опустошить «Пять стаканов» без изжоги. В Смольном прокомментировали судьбу старого терминала Пулково

«С функциональной точки зрения сделать это (сохранить «Пять стаканов». — Прим. ред.) будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — сказал он.
При этом чиновник отметил, что при реконструкции Пулково стоит задача сохранить нынешний стиль, однако говорить конкретно о внешнем облике пока рано.
Ранее сообщалось, что стоимость второй очереди Пулково может достигнуть 50 млрд рублей. Ранее оператор сообщал, что рассматривает несколько вариантов, в зависимости от прогноза роста пассажиропотока. Одним из них может быть снос существующего терминала 1973 года постройки и строительство на его месте нового здания.
Другие варианты — расширение центрального терминала за счёт пристройки дополнительных галерей с северной и южной сторон, а также увеличение выходов на посадку за счёт телетрапов. Также рассматривалось расширение центрального терминала и строительство в южной части терминала для лоукостеров и использование в качестве терминала для лоукостеров здания Пулково-2. Но последний вариант, по словам источников «Фонтанки», наименее вероятный.