Опустошить «Пять стаканов» без изжоги. В Смольном прокомментировали судьбу старого терминала Пулково

«С функциональной точки зрения сделать это (сохранить «Пять стаканов». — Прим. ред.) будет непросто. Я бы сказал, невозможно. Поэтому всем нам надо будет подумать, что сделать, чтобы ни у кого не было изжоги», — сказал он.



При этом чиновник отметил, что при реконструкции Пулково стоит задача сохранить нынешний стиль, однако говорить конкретно о внешнем облике пока рано.



Ранее сообщалось, что стоимость второй очереди Пулково может достигнуть 50 млрд рублей. Ранее оператор сообщал, что рассматривает несколько вариантов, в зависимости от прогноза роста пассажиропотока. Одним из них может быть снос существующего терминала 1973 года постройки и строительство на его месте нового здания.

