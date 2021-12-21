Губернаторы России получили право избираться более чем на два срока подряд

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
По старым правилам один человек не мог возглавлять регион более двух сроков подряд, теперь это ограничение снято, и каждый региональный парламент сам будет устанавливать количество предельных сроков.
Также теперь срок полномочий и губернатора, и региональных законодательных органов составляет 5 лет. А парламентам разрешили заседать в дистанционном формате. В Петербурге профильная комиссия Заксобрания уже одобрила предложения по корректировке регламента.
Региональным руководителям теперь запрещено называться «президентами», а регионы теперь обязаны создать (если этого не было сделано раньше) контрольно-счетный орган для аудита бюджетных трат и внебюджетных фондов. Губернаторы, кроме всего прочего, получили право требовать отставки мэров за плохую работу, но и сами губернаторы могут потерять пост в связи с утратой доверия президента — основания для этого были расширены.
Госдума приняла законопроект в третьем чтении 14 декабря, Совет Федерации одобрил его 15 декабря.