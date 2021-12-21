Губернаторы России получили право избираться более чем на два срока подряд

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.



По старым правилам один человек не мог возглавлять регион более двух сроков подряд, теперь это ограничение снято, и каждый региональный парламент сам будет устанавливать количество предельных сроков.



Также теперь срок полномочий и губернатора, и региональных законодательных органов составляет 5 лет. А парламентам разрешили заседать в дистанционном формате. В Петербурге профильная комиссия Заксобрания уже одобрила предложения по корректировке регламента.

