FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -12
74.29р83.62р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Губернаторы России получили право избираться более чем на два срока подряд

Главы регионов России теперь могут избираться более двух сроков подряд. Конкретное предельное число сроков губернаторов будут определять региональные законодатели. Соответствующий закон 21 декабря подписал президент России Владимир Путин.

7
Печать

Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

По старым правилам один человек не мог возглавлять регион более двух сроков подряд, теперь это ограничение снято, и каждый региональный парламент сам будет устанавливать количество предельных сроков.

Также теперь срок полномочий и губернатора, и региональных законодательных органов составляет 5 лет. А парламентам разрешили заседать в дистанционном формате. В Петербурге профильная комиссия Заксобрания уже одобрила предложения по корректировке регламента.

Региональным руководителям теперь запрещено называться «президентами», а регионы теперь обязаны создать (если этого не было сделано раньше) контрольно-счетный орган для аудита бюджетных трат и внебюджетных фондов. Губернаторы, кроме всего прочего, получили право требовать отставки мэров за плохую работу, но и сами губернаторы могут потерять пост в связи с утратой доверия президента — основания для этого были расширены.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 14 декабря, Совет Федерации одобрил его 15 декабря.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Дядя Бо
XXI век. Следующий шаг: должности могут передаваться по наследству.
266098315
Губернаторы избираются, если понравились народу, но увольняются, если разонравились президенту.... Чудеса российской политической игры в напёрстки с народом.... Впрочем, чего только мы уже не получали от наших напёрсточников! И какая разница, сколько ложек соли доброжелатели насыпали в ваш чай -10 или 11!
aborigenSPB
Президенту можно - а губернаторы чем хуже?
В следующих поправках к прости... т.е. конституции власть будет передаваться по наследству. Негоже холопам во власть лезть!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний