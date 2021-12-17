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Заксобрание Петербурга может разрешить себе заседать дистанционно

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Заксобрание Петербурга может получить возможность проводить заседания в дистанционном формате. Соответствующий проект постановления 17 декабря одобрил комитет по законодательству, трансляция заседания ведется в паблике «ВКонтакте».

«Дискуссия идет давно. Практика наработана в различных органах власти, в том числе и в законодательных органах Российской Федерации... Есть некая аналитика, есть примеры в других субъектах... Но у нас на сегодняшний день вопрос этот не до конца урегулирован», — рассказал глава комиссии Всеволод Беликов.

Единоросс Константин Чебыкин отметил, что утвердить возможность голосовать дистанционно надо как можно оперативнее, а у Заксобрания есть техническая возможность для дистанционного голосования.

В настоящее время дистанционно могут голосовать, например, Московская городская дума, а также Дума Курской области. В декабре Госдума приняла федеральный закон, который предусматривает, что региональные законы и нормативные правовые акты могут предусматривать порядок дистанционного участия в заседаниях региональных парламентов.

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Комментарии (5)

Arboozter
Есть предложение, не только дистанционно но и в ночную смену
Avs7153
"Намозолив от долгого сидения зады,
Крепкие, как умывальники..."
(С) Маяковский
264653831
сидят на гаваях и радеют о благополучии избирателей.красота.
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